A Venezia si celebra la promozione in serie A, con i tifosi già in festa. La squadra, sotto la guida di Giovanni Stroppa, ha concluso la partita con un risultato di pareggio, assicurandosi la qualificazione nella massima divisione del calcio italiano. La vittoria matematica permette ai supporter di iniziare i festeggiamenti e di prepararsi alla prossima stagione in serie A.

Parte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 (rete al 7? di Yeboah che al 32? sbaglia poi un rigore, raddoppio di Sagrado al 70?, con Valoti che accorcia le distanze al 73? e pareggio finale di Artistico al 90?) e dopo due stagioni torna in Serie A grazie alla sconfitta all’ultimo minuto del Monza contro il Mantova per 3-2. Per Stroppa è la quarta promozione in A. Stroppa conquista la quarta promozione in serie A (nelle precedenti non è mai arrivato primo) dopo quelle con Crotone (2019-2020), Monza (2020-2021) e Cremonese (2024-25). La cavalcata arancioneroverde è stata caratterizzata da numeri da primato che riflettono il dominio dei lagunari: primo posto con 79 punti dopo 37 giornate con 23 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezia promosso in serie A, parte la festa

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