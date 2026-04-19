Oggi, alle 16:59, si è conclusa la partita che ha portato la squadra di Barletta in Serie C, dopo undici anni. La gara si è svolta allo stadio Zaccheria di Foggia, dove i biancorossi hanno ottenuto la promozione. La vittoria ha segnato un momento di festa per i tifosi, che hanno assistito al ritorno tra i professionisti della squadra. La promozione rappresenta un risultato importante per il club e i suoi sostenitori.

Barletta promosso in Serie C oggi: trionfo allo Zaccheria e ritorno tra i professionisti. Alle 16:59 del 19 aprile scatta la storia. Il Barletta è ufficialmente promosso in Serie C dopo undici anni di attesa, sofferenza e tentativi falliti. La vittoria allo Zaccheria di Foggia sancisce il successo nel girone H di Serie D, il più competitivo, quello dove nessuno regalava nulla. È una cavalcata costruita nel tempo, maturata nella fatica e esplosa nella gioia. 67 punti permettono all’undici di Paci di tornare matematicamente in Serie C I biancorossi vincono una corsa estenuante contro Fasano, Martina e Paganese, resistendo fino all’ultimo metro, fino all’ultimo respiro.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Barletta promosso in Serie C oggi, ‘La svolta a Pagani’: festa biancorossa a Foggia dopo 11 anni

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