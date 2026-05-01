Venezia promosso in Serie A festeggia anche Pietrelli | come è andata la stagione del giocatore di proprietà della Juve

Venezia ha conquistato la promozione in Serie A, portando a casa il risultato con una partita decisiva. Tra i protagonisti della stagione c’è anche Pietrelli, giovane calciatore di proprietà della Juventus. La sua stagione non è stata caratterizzata da grandi numeri o apparizioni frequenti, ma ha comunque fatto parte del gruppo che ha ottenuto la promozione. Il suo percorso nel campionato si è svolto senza particolari momenti di rilievo.

di Francesco Spagnolo Venezia promosso in Serie A, festeggia anche Pietrelli. Una stagione non sicuramente da protagonista per il classe 2003. Ecco i dettagli. Il Venezia festeggia il ritorno in Serie A. Il pareggio contro lo Spezia e la conseguente sconfitta del Monza in casa del Mantova ha permesso ai lagunari di ottenere la promozione con una giornata di anticipo. Anche se non è stata una stagione da assoluto protagonista, Pietrelli ha contribuito alla stagione della squadra di Stroppa. Ricordiamo che il classe 2003 è in prestito in Laguna con diritto di riscatto a favore dei veneti e controriscatto per i bianconeri. Analizzando le statistiche stagionali, il giovane esterno ha collezionato 9 presenze, partendo come titolare in 1 occasione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia promosso in Serie A, festeggia anche Pietrelli: come è andata la stagione del giocatore di proprietà della Juve Notizie correlate Leggi anche: Venezia promosso in serie A, parte la festa Juventus Next Gen, in estate questo giocatore può essere promosso: «Ragazzo da Serie A»di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, in estate questo giocatore può essere promosso in Prima Squadra. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Che volata per la Serie A: Venezia ora è vicina, il Palermo si gioca l'ultima speranza; Serie B, si attendono i primi verdetti importanti: tutto sul 36esimo turno; Calcio femminile, il Venezia U17 (neonato) si qualifica al campionato nazionale; Calcio Serie B: Venezia-Empoli 2-0. Venezia promosso in serie A, parte la festaParte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 (rete al 7' di Yeboah che al ... lapresse.it Venezia promosso in Serie A, Spezia e Reggiana a un passo dalla CIl Venezia di mister Stroppa festeggia la promozione in Serie A. Reggiana e Spezia ad un passo dalla Serie C, Virtus Entella quasi ai play-out ... pianetagenoa1893.net Succede di tutto nella penultima giornata di Serie B, dove arrivano le prime sentenze: Venezia promosso un Serie A, Reggiana retrocessa in C. - facebook.com facebook #Venezia promosso in #SerieA. Cavalcata trionfale per la squadra di Giovanni #Stroppa che si conferma il mago delle promozioni (quinta in carriera e quattro trionfo dalla B alla A). Grande lavoro anche del dg Pippo #Antonelli che non ha sbagliato una mossa x.com