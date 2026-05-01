Venezia promosso in Serie A festeggia anche Pietrelli | come è andata la stagione del giocatore di proprietà della Juve

Da juventusnews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia ha conquistato la promozione in Serie A, portando a casa il risultato con una partita decisiva. Tra i protagonisti della stagione c’è anche Pietrelli, giovane calciatore di proprietà della Juventus. La sua stagione non è stata caratterizzata da grandi numeri o apparizioni frequenti, ma ha comunque fatto parte del gruppo che ha ottenuto la promozione. Il suo percorso nel campionato si è svolto senza particolari momenti di rilievo.

di Francesco Spagnolo Venezia promosso in Serie A, festeggia anche Pietrelli. Una stagione non sicuramente da protagonista per il classe 2003. Ecco i dettagli. Il Venezia festeggia il ritorno in Serie A. Il pareggio contro lo Spezia e la conseguente sconfitta del Monza in casa del Mantova ha permesso ai lagunari di ottenere la promozione con una giornata di anticipo. Anche se non è stata una stagione da assoluto protagonista, Pietrelli ha contribuito alla stagione della squadra di Stroppa. Ricordiamo che il classe 2003 è in prestito in Laguna con diritto di riscatto a favore dei veneti e controriscatto per i bianconeri. Analizzando le statistiche stagionali, il giovane esterno ha collezionato 9 presenze, partendo come titolare in 1 occasione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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