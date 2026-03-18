Juventus Next Gen in estate questo giocatore può essere promosso | Ragazzo da Serie A

Un giovane calciatore della Juventus Next Gen potrebbe essere promosso in Prima Squadra durante la prossima estate. La società valuta attentamente le sue prestazioni e la sua crescita all’interno del settore giovanile, tenendo in considerazione le esigenze della rosa principale. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di integrare il giocatore nel team di Serie A.

Juventus Next Gen, in estate questo giocatore può essere promosso in Prima Squadra. Valutazioni in corso tra Vinovo e la Continassa. A Vinovo la sensazione è chiara: « Se solo non avesse qualche lacuna a livello difensivo sarebbe già in prima squadra. ». Questa confidenza accompagna l’esplosione di David Puczka, dominatore della fascia sinistra in Serie C con la Juventus Next Gen. L’esterno è da molti considerato un “ giocatore vero da Serie A “, capace di unire propensione offensiva a enormi margini di miglioramento inesplorati. Le sue prestazioni hanno immediatamente attirato l’attenzione generale, trasformandolo da semplice prospetto a elemento su cui il club bianconero punta con estrema decisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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