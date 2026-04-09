Lavori al sottopasso di via Santi Martiri | completato il massetto predisposto il nuovo posizionamento del collettore fognario

I lavori al sottopasso di via Santi Martiri continuano con il completamento del massetto e la predisposizione dei supporti per il nuovo posizionamento del collettore fognario. Il collettore, che attualmente ostruisce l’uscita del sottopasso, viene spostato per consentire il proseguimento dei lavori. Gli interventi riguardano anche il tunnel di via S. Martiri e via Dalmazia, dove si stanno realizzando le opere necessarie per il miglioramento della viabilità.

Proseguono serrati i lavori al tunnel di via S.Martiri-via Dalmazia: completato il massetto e predisposti i supporti per il nuovo posizionamento del collettore fognario che attualmente ostruisce l'uscita del nuovo sottopasso. Entro il 15 maggio, la ditta dovrebbe terminare i lavori.Ecco la foto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Alta tensione al cantiere del collettore fognario: "Lavori fermi da due mesi, la Cmc rispetti gli impegni"Oggi manifestazione dei lavoratori, da piazza Verdi alla Prefettura; domani sit-in davanti al campo base di via Amaldi, a Cruillas. Sottopasso Santi Martiri–Dalmazia, cantiere senza fine: apertura rinviata al 15 maggioConcessi 78 giorni di proroga alla ditta: si allungano i tempi per il tunnel ferroviario nel centro città, tra carreggiate ristrette e code. Riqualificazione di Porta Santa Croce: dal 7 al 30 aprile chiuso il tratto finale di via Roma per lavori propedeutici al sottopassoA partire da martedì 7 aprile entrano in vigore le modifiche alla viabilità per la nuova fase del cantiere di riqualificazione di Porta Santa Croce e del nuovo sottopasso ciclopedonale. Con l’avvio, d ... sassuolo2000.it Lavori a Porta Santa Croce: chiusa la parte finale di via RomaREGGIO EMILIA – Entrano in vigore oggi le modifiche alla viabilità nella parte finale di via Roma, in vista della partenza del cantiere di riqualificazione di Porta Santa Croce e di realizzazione del ... reggionline.com