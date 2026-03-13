Varese il curriculum gonfiato inviato all’agenzia formativa | due funzionari pubblici indagati

A Varese, due funzionari pubblici sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che le autorità hanno scoperto che avevano inviato un curriculum gonfiato a un'agenzia formativa. Le indagini, condotte dalle forze di polizia, sono state avviate in seguito a un procedimento avviato per verificare la veridicità dei documenti presentati. L'inchiesta riguarda la posizione di entrambi i funzionari pubblici coinvolti.

Varese, 13 marzo 2026 – I finanzieri di Varese hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un dirigente e di un funzionario, indagati per omissione di atti d'ufficio, truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, in relazione a una procedura selettiva bandita da un ente pubblico operante nel settore della formazione professionale, per l'attribuzione di un incarico di vertice locale. L'attività, svolta su delega dell'autorità giudiziaria varesina, ha consentito di ipotizzare che uno degli indagati, per superare la selezione, abbia falsamente attestato con un curriculum "arricchito" il possesso di titoli ed esperienze professionali in realtà mai conseguiti.