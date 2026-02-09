Chi è Annamaria Frigo la lady tessere di Vannacci I centri benessere l’agenzia formativa l’incarico in Futuro nazionale
Annamaria Frigo si è fatta notare come la “lady tessere” di Vannacci. È lei la persona scelta da Roberto Vannacci per occuparsi del tesseramento di Futuro nazionale. La sua esperienza spazia tra i centri benessere, l’agenzia formativa e un incarico nel movimento politico. Ora, con questa nomina, si porta dietro un ruolo di rilievo e una certa attenzione pubblica.
Querceta (Lucca), 9 febbraio 2026 – È già stata soprannominata la “ lady tessere ”. Annamaria Frigo, è lei la donna scelta da Roberto Vannacci come responsabile nazionale del tesseramento di Futuro nazionale. A Querceta, in provincia di Lucca, alla firma dell’atto costitutivo del nuovo partito c’era anche lei. Ex appartenente a Fratelli d’Italia ha poi aderito alla Lega e infine a Futuro Nazionale. Annamaria Frigo, attuale consigliere comunale a Bagni di Lucca, ha assicurato che la nuova creatura politica dell’ex capo della Folgore resterà nell’orbita del centrodestra e che guarda alla cosiddetta Italia del non voto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
