Vangelo del 21 febbraio 2026 | il cuore della missione di Gesù

Il Vangelo del 21 febbraio 2026 rivela il cuore della missione di Gesù, sottolineando come il suo scopo principale sia stato portare speranza e salvezza a chi incontrava. Don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere sulla forza delle sue parole e sui gesti concreti che hanno cambiato vite. Questa giornata ci spinge a pensare a come possiamo seguire il suo esempio nel quotidiano, vivendo con cuore aperto e disponibilità.

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 21 febbraio 2026: il cuore della missione di Gesù

Meditiamo il Vangelo del 21 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo sabato dopo le Ceneri, nel Vangelo secondo Luca, si racconta di come Gesù, con una sola parola, “Seguimi”, cambia la vita di Matteo. Quello a cui guarda non è il passato, ma il cuore di una persona. Siede alla stessa tavola dei peccatori, facendoci comprendere come la misericordia venga prima del giudizio e dia nuove opportunità. In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!».🔗 Leggi su Lalucedimaria.it Vangelo del 1° febbraio 2026: Gesù svela la via della vera felicitàQuesta mattina, i fedeli si sono riuniti in chiesa per ascoltare la riflessione di don Luigi Maria Epicoco sul Vangelo del 1° febbraio 2026. Vangelo del 25 gennaio 2026: Gesù comincia ad annunciare il VangeloIl Vangelo del 25 gennaio 2026 ci invita a riflettere sull’inizio dell’annuncio di Gesù. VANGELO DEL GIORNO MARTEDI 17 FEBBRAIO 2026 Il cuore indurito dopo il miracolo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 21/02/2026; Domenica 22 febbraio 2026. I commenti al Vangelo della prima Domenica di Quaresima; Cambia il tuo profilo. Lent edition; Santo del giorno 21 Febbraio 2026: San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa. Facciamo i conti su ciò che non abbiamo - 17 febbraio 2026«Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé, sulla barca, che un solo pane». Questa annotazione del Vangelo ci consegna un’immagine molto concreta: una barca, il mare ... famigliacristiana.it Commento al Vangelo del 21 Febbraio - facebook.com facebook Vangelo e commento di oggi 20 febbraio x.com