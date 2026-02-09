Fa stringere il cuore Stefano De Martino quel gesto ad Affari Tuoi carico di emozione

Stefano De Martino ha emozionato il pubblico durante una puntata di Affari Tuoi. Il suo gesto, semplice ma carico di sentimento, ha colpito gli spettatori. La trasmissione resta uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana, grazie anche alla sua conduzione, che dà ritmo e carattere allo show.

Affari Tuoi continua ad essere uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Ascolti solidissimi con il pubblico premia la formula, il ritmo e soprattutto la conduzione, diventata ormai parte integrante del successo del programma. In questo scenario resta vivo il dualismo televisivo tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, due volti amatissimi che rappresentano stili diversi ma ugualmente efficaci. Da una parte l'esperienza rassicurante di Scotti, dall'altra l'energia e la cifra emotiva di De Martino, capace di intercettare un pubblico trasversale e di trasformare ogni puntata in un racconto che va oltre il gioco.

