Valsugana ok per la rotatoria a Curtarolo | cantieri nel 2027

La Provincia ha dato il via libera alla realizzazione di una nuova rotatoria a Curtarolo, nel territorio della Valsugana. I lavori sono programmati per il 2027 e prevedono un investimento superiore ai due milioni di euro. La decisione riguarda il miglioramento della viabilità locale e comporta l'avvio di cantieri nel prossimo futuro. La conferma dell’approvazione è arrivata ufficialmente dall’ente provinciale.

? Cosa sapere La Provincia approva nuova rotatoria a Curtarolo con cantieri previsti nel 2027.. L'investimento supera i due milioni di euro per migliorare la viabilità Valsugana.. Il presidente della Provincia Sergio Giordani e il consigliere delegato alla viabilità Stefano Baraldo hanno incontrato a San Giorgio in Bosco i sindaci dell’Alta Padovana per definire gli interventi sulla Valsugana, approvando l’inserimento di una rotatoria nel centro di Curtarolo nel piano del 2027. Il vertice si è tenuto nel municipio di San Giorgio in Bosco, dove la necessità di agire sui venti chilometri di rete stradale sotto la competenza provinciale lungo la Valsugana era stata posta ufficialmente tramite una lettera inviata dai rappresentanti dei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valsugana, ok per la rotatoria a Curtarolo: cantieri nel 2027 Notizie correlate Prime attività propedeutiche per la terza corsia, cantieri nel 2027Sono iniziate in questi giorni le attività che porteranno alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto tra San Donà di Piave e... Leggi anche: Stadio Roma, Gualtieri annuncia la data: “Cantieri a Pietralata nel 2027”