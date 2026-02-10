Stadio Roma Gualtieri annuncia la data | Cantieri a Pietralata nel 2027

Il sindaco Gualtieri ha annunciato ufficialmente che i lavori per il nuovo stadio della Roma a Pietralata inizieranno nel 2027. Durante un evento a teatro Brancaccio, il primo cittadino ha confermato che i cantieri partiranno all’inizio del prossimo anno, proprio in occasione del Centenario del club giallorosso. La data definitiva mette fine alle incertezze e apre la strada alla realizzazione di un impianto che i tifosi aspettano da tempo.

Il progetto per il nuovo impianto della Roma a Pietralata entra in una fase cruciale. Il Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha tracciato il cronoprogramma definitivo durante l'evento di lancio della sua ricandidatura al teatro Brancaccio, indicando nell'inizio del 2027 – l'anno del Centenario del club giallorosso – il momento in cui verrà posata la prima pietra. L'obiettivo è superare le ultime secche burocratiche per far partire i cantieri senza ulteriori rallentamenti. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, il passaggio chiave avverrà a breve in Campidoglio: l'Assemblea Capitolina sarà chiamata a esprimere l'ultimo parere favorevole per sbloccare la conferenza dei servizi decisoria.

