Prime attività propedeutiche per la terza corsia cantieri nel 2027

Questa mattina sono partite le prime attività per la terza corsia dell'autostrada A4, tra San Donà di Piave e Portogruaro. I lavori propedeutici, che dureranno fino al 2027, segnano l'inizio di un importante ampliamento della strada, dopo che la parte friuliana è già stata completata. È una tappa fondamentale per migliorare il traffico e la viabilità in questa zona.

Sono iniziate in questi giorni le attività che porteranno alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro: l'ultimo mancante nell'importante progetto di ampliamento delle carreggiate, già completato nel territorio friuliano.

