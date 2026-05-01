Vallelunga Pratameno | sfida tra donne per la guida del Comune

A Vallelunga Pratameno, il 24 e 25 maggio, si terranno le elezioni comunali con due candidate femminili in corsa per la carica di sindaco. Rosa Izzo e Samanda Ministeri sono le contendenti che si affrontano in questa competizione elettorale, con il voto che deciderà chi guiderà il Comune nei prossimi anni. La sfida si svolge in un momento di grande attesa da parte della comunità locale.

? Cosa sapere Rosa Izzo e Samanda Ministeri si sfidano per sindaco a Vallelunga Pratameno il 24-25 maggio.. Il voto determinerà tra continuità amministrativa e nuovo corso imprenditoriale per il comune.. Le urne di Vallelunga Pratameno si preparano a un confronto decisivo il 24 e il 25 maggio 2026, quando due figure femminili si sfideranno per la guida del comune. La corsa alla carica di sindaco vede contrapposte la attuale vice sindaco Rosa Izzo e l’imprenditrice Samanda Ministeri, già protagonista di una precedente candidatura. Il clima che si respira tra le strade del borgo è segnato dalla scelta delle due liste che presentano programmi differenti per il futuro della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallelunga Pratameno: sfida tra donne per la guida del Comune Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa: sfida a tre per la guida del Comune Il Bene Comune: 5 donne, una guida e il segreto del PinoIl 12 marzo 2026 il cinema italiano accoglie un nuovo titolo di Rocco Papaleo, che torna alla regia con Il Bene Comune.