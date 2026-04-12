Elezioni comunali a San Cipriano d' Aversa | sfida a tre per la guida del Comune

A San Cipriano d'Aversa si avvicinano le elezioni comunali con una sfida a tre per la guida del Comune. Dopo l'ultima tornata elettorale, in cui il sindaco uscente aveva gareggiato senza avversari, questa volta si aspetta una competizione più complessa. Il sindaco uscente si prepara a confrontarsi con altri candidati, rendendo la campagna elettorale più articolata rispetto al passato.

Non sarà più una corsa in solitaria a San Cipriano d'Aversa. Dopo l’ultima tornata elettorale senza avversari, il sindaco uscente Vincenzo Caterino si prepara a una competizione decisamente più articolata. In vista delle prossime elezioni amministrative, prende forma una sfida a tre che promette.🔗 Leggi su Casertanews.it

Elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa, sindaco sotto torchio dopo l'indagine: "Rinunci alla candidatura"La politica locale di San Cipriano d’Aversa è sempre più frammentata e attraversata da tensioni, mentre si avvicinano le elezioni comunali.

Elezioni comunali a San Cipriano: Caterino si ricandida e rivendica: "89 opere e 85 milioni di investimenti"Scioglie le riserve e annuncia la ricandidatura alle prossime elezioni amministrative previste a maggio.