Il 12 marzo 2026 il cinema italiano accoglie un nuovo titolo di Rocco Papaleo, che torna alla regia con Il Bene Comune. La pellicola si svolge nel Parco Nazionale del Pollino e segue Biagio, una guida esperta, mentre accompagna quattro detenute in libertà condizionale e un’attrice in crisi verso il simbolo della resilienza: il Pino Loricato. Il film è prodotto da Fandango in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Vision Distribution. Questa opera rappresenta un ritorno alle origini per l’autore, che combina scrittura, direzione e interpretazione in un’unica visione corale. I personaggi principali includono Samanta, Gudrun, Fiammetta e Anny, ognuna con un passato complesso e un destino incerto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Bene Comune: 5 donne, una guida e il segreto del Pino

Articoli correlati

Lotta alla processionaria del pino, il Comune richiama anche i privati: obbligo di monitoraggio e interventoL'assessore Penna richiama l’ordinanza del 2023: i proprietari di aree con conifere sono obbligati a rimuovere i nidi e ad adottare sistemi di...

Violenza in centro, Il Bene Comune organizza una passeggiata collettivaIl Bene Comune Pordenone invita la cittadinanza a partecipare martedì 23 dicembre, alle ore 10:30, a una passeggiata collettiva nel centro città con...

A fugitive CEO is saved by an abandoned heiress; he hides his identity to stay close.

Aggiornamenti e notizie su Bene Comune

Temi più discussi: Il Comune di Varese promuove l’opportunità di adottare un bene comune; Il Bene Comune: Rocco Papaleo fra poesia, teatro-canzone, Cechov, un albero secolare e grandi attrici; Papaleo, oggi il bene comune sta nel senso di comunità; Il bene comune di Rocco Papaleo: Con quattro donne in mezzo alla natura.

Rocco Papaleo torna in Basilicata con Il Bene Comune: Un viaggio on the road, quasi un sequel di Basilicata Coast to CoastA 16 anni da Basilicata Coast to Coast, Rocco Papaleo torna nella sua terra con il nuovo film Il Bene Comune. La pellicola – in uscita giovedì 12 marzo – è un nuovo viaggio in Basilicata: i ... deejay.it

Il bene comune, l'intervista a Rocco Papaleo e al cast: Mostrarsi imperfetti è la vera rivoluzioneIn uscita giovedì 12 marzo 2026, è il nuovo film diretto e interpretato da Papaleo. Tra i protagonisti Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera ... today.it

"Il bene comune" di Papaleo, tra resilienza, teatro canzone e amore per la natura. x.com

Elezioni: Giancarlo Cascini candidato per Chieti Bene Comune Scatto in avanti dell’associazione Chieti Bene Comune che scegliere di lanciare come candidato sindaco il dottor Giancarlo Cascini. Ne parla il responsabile del movimento Riccardo Di Gregorio - facebook.com facebook