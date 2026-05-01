In Valle d'Aosta, il tasso di occupazione si attesta tra il 72 e il 74 per cento, superando di gran lunga la media nazionale che si aggira tra il 62 e il 65 per cento. La percentuale di disoccupati locali si ferma al 3,9 per cento. Questi dati evidenziano un livello di occupazione più elevato rispetto alla media italiana, con un tasso di disoccupazione stabile.

? Cosa sapere La Valle d'Aosta registra un tasso di occupazione tra il 72 e il 74 per cento.. Il dato supera il 62-65 per cento nazionale e la disoccupazione locale resta al 3,9 per cento.. Durante la celebrazione del Primo maggio ad Aosta, il presidente della Regione Renzo Testolin ha presentato un quadro occupazionale valdostano che segna un distacco netto dalla media nazionale, con un tasso di impiego nel 2025 posizionato tra il 72 e il 74 per cento. Il bilancio fornito dal vertice regionale durante le festività primaverili evidenzia una realtà locale resiliente nonostante le turbolenze del contesto internazionale. Secondo quanto esposto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: occupazione al 74%, record che batte l’Italia

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