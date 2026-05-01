Valguarnera Interlicchia sfida i rivali | Basta social serve un dibattito

Giuseppe Interlicchia ha annunciato un dibattito pubblico a Valguarnera il primo maggio, sfidando i rivali Bruno e Cutrona. L’iniziativa mira a discutere delle questioni locali e coinvolgere direttamente la comunità, lasciando da parte i confronti sui social media. La proposta è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, invitando i partecipanti a confrontarsi in un incontro aperto e trasparente.

? Cosa sapere Giuseppe Interlicchia sfida Bruno e Cutrona con un dibattito pubblico a Valguarnera il 1° maggio.. La proposta mira a spostare il confronto elettorale dai social media ai temi tecnici amministrativi.. A poche ore dal deposito ufficiale delle liste elettorali a Valguarnera, Giuseppe Interlicchia ha lanciato una sfida aperta e diretta ad Angelo Bruno e Carmen Cutrona per un confronto pubblico sui problemi del paese. Il clima nel borgo si è surriscaldato immediatamente questo venerdì 1° maggio 2026, con il candidato sindaco Giuseppe Interlicchia che ha deciso di rompere gli indugi. La proposta del candidato non riguarda semplici...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valguarnera, Interlicchia sfida i rivali: “Basta social, serve un dibattito Notizie correlate Valguarnera, terremoto politico: Draià si ritira, serve ArenaA soli quindici giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste presso la commissione elettorale, il di Valguarnera è stato investito da un... Social sotto i 16 anni, lo psicologo Lavenia: “Vietare non basta, serve il patentino digitale obbligatorio”"Vietare l'accesso ai social ai minori di 16 anni è una scelta necessaria, ma da sola non sufficiente".