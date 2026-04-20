Social sotto i 16 anni lo psicologo Lavenia | Vietare non basta serve il patentino digitale obbligatorio

Uno psicologo ha sottolineato che proibire l'uso dei social ai minori di 16 anni non risolve completamente i problemi legati alla loro presenza online. Secondo la sua opinione, oltre al divieto, è importante introdurre un patentino digitale obbligatorio per i giovani utenti. La discussione riguarda le misure più efficaci per tutelare i minori in rete e le modalità di applicazione di eventuali restrizioni.