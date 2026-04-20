Social sotto i 16 anni lo psicologo Lavenia | Vietare non basta serve il patentino digitale obbligatorio
Uno psicologo ha sottolineato che proibire l'uso dei social ai minori di 16 anni non risolve completamente i problemi legati alla loro presenza online. Secondo la sua opinione, oltre al divieto, è importante introdurre un patentino digitale obbligatorio per i giovani utenti. La discussione riguarda le misure più efficaci per tutelare i minori in rete e le modalità di applicazione di eventuali restrizioni.
"Vietare l'accesso ai social ai minori di 16 anni è una scelta necessaria, ma da sola non sufficiente". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Una raccolta di contenuti
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