A quindici giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste presso la commissione elettorale, il quadro politico di Valguarnera è stato modificato da un improvviso cambiamento. La sindaca uscente Draià ha deciso di ritirare la propria candidatura, lasciando spazio a una nuova proposta che vede coinvolta la figura di Arena. La decisione ha generato un movimento di reazioni nel panorama locale, rendendo incerto il futuro delle imminenti consultazioni.

A soli quindici giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste presso la commissione elettorale, il di Valguarnera è stato investito da un improvviso cambio di rotta che mette in discussione la candidatura della sindaca uscente Draià. Nonostante la volontà di sfidare i vincoli regionali sul terzo mandato, l’ipotesi di un ritiro della prima cittadina si fa concreta, aprendo la strada a una possibile successione affidata al vicesindaco Gianluca Arena, attuale assessore con delega allo Sport e al Commercio e rappresentante di Fratelli d’Italia. L’incertezza del fronte maggiorista e le nuove configurazioni politiche. Il clima che avvolge la corsa alle elezioni a Valguarnera è caratterizzato da una forte instabilità interna alla coalizione che ha sostenuto l’amministrazione precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valguarnera, terremoto politico: Draià si ritira, serve Arena

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Elezioni a Valguarnera: indiscrezioni su ritiro di Draià nella corsa a sindaco, in lizza c’è ArenaA soli quindici giorni dalla presentazione delle liste presso la commissione elettorale, il futuro politico della sindaca uscente Draià rimane il principale interrogativo. vivienna.it

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