Un video di pochi secondi, in cui una donna prova a imitare un noto personaggio, ha suscitato reazioni rapide e diffuse online. L’imitazione, apparentemente spontanea, ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno riconosciuto invece la voce di una nota conduttrice televisiva. La clip è diventata virale sui social, generando commenti e condivisioni inaspettate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai protagonisti coinvolti.

Un video breve, un’imitazione improvvisata e una reazione inaspettata: basta questo per scatenare il web. È proprio quello che è successo con Valeria Marini, protagonista di un contenuto diventato virale in poche ore. L’idea iniziale era semplice: imitare Olly, artista noto anche per la sua particolare pronuncia della “erre ”. Ma ovviamente qualcosa non è andato come previsto, con il risultato finale che ha spiazzato gli utenti, facendoli notare una somiglianza con un’altra persona. Maria De Filippi. Ed è stato proprio questo vero e proprio colpo di scena ad aver trasformato il video in un fenomeno virale. Addentrandoci nello specifico della faccenda, durante una recente apparizione legata anche a contenuti social collegati al mondo del reality, Valeria Marini ha cercato di riprodurre il modo di parlare e l’intonazione di Olly.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Valeria Marini imita Olly, ma in realtà tutti sentono Maria De Filippi: il video è virale

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