Bufera su Il Volo a C’è posta per te | lo hanno notato tutti E Maria De Filippi… Imbarazzo totale VIDEO

La puntata di sabato 7 febbraio di C’è posta per te ha fatto discutere. Durante la trasmissione, è emersa una storia familiare che ha attirato l’attenzione di tutti, con protagonisti Giuseppe di Siracusa e la moglie Annamaria. Ma il vero caos è scoppiato quando si è parlato di Il Volo, e Maria De Filippi si è trovata in evidente imbarazzo davanti alle reazioni dei presenti.

La puntata di sabato 7 febbraio di C’è posta per te ha ospitato una storia familiare particolarmente delicata, con protagonisti Giuseppe (di Siracusa) e la moglie Annamaria. La donna ha chiamato il marito in trasmissione per rivolgergli un messaggio dopo la perdita della figlia Sara, con la partecipazione a sorpresa del trio Il Volo. Nel corso della serata, accanto alla commozione generale, sono emerse anche alcune osservazioni critiche legate all’intervento in studio. Il racconto doloroso di Annamaria. “Purtroppo la vita con noi è stata crudele, ingiusta, hai sempre detto di avere due regine. Adesso regina te n’è rimasta una”, ha esordito Annamaria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La puntata di ieri di C’è posta per te ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

