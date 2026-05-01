Una ragazza si è presentata con i suoi quattro figli, tra cui un bambino di otto anni e un neonato di sette mesi. La donna ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione abitativa della famiglia, che si trova in difficoltà. La scena si è svolta a Manfredonia, evidenziando un caso tra i molteplici di disagio abitativo che coinvolgono diverse famiglie nella zona.

È venuta a trovarmi una ragazza. Una mamma. Quattro figli: il più grande ha otto anni, il più piccolo sette mesi. Vive con il marito in 35 metri quadri. In un letto dormono in sei. In quella casa, tra giocattoli e passeggini, ci sono due bombole del gas: una per cucinare, una per scaldarsi. Le pareti sono segnate da muffa e umidità. E a settembre dovrà anche lasciarla. Una casa che per lei non è mai stata migliorata e che, con ogni probabilità, sarà invece presto ristrutturata per diventare l’ennesimo B&B. E purtroppo non è una storia isolata. È una delle tante. Ci sono donne separate perché vittime di violenza che non sanno dove andare, famiglie con figli con disabilità sfrattate senza pietà, coppie giovani che vogliono costruirsi un futuro ma sono costrette a vivere ancora con i genitori.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Valente sull’emergenza abitativa a Manfredonia

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