Municipio X l’opposizione occupa l’aula | scontro sull’area sosta tra emergenza abitativa e progetto camper

L’opposizione ha occupato l’aula del Municipio X di Ostia, causando un acceso scontro sulla questione dell’area di sosta. La protesta nasce dalla decisione di approvare il progetto per i camper, che i residenti temono possa peggiorare la crisi abitativa già grave nella zona. Durante l’occupazione, i consiglieri hanno acceso fumogeni e urlato slogan, bloccando i lavori in aula. La tensione tra amministrazione e opposizione si fa più forte mentre si aspetta una risposta ufficiale sulla delibera.

Ostia, 19 febbraio 2026 – L’Aula consiliare del Municipio Roma X è stata occupata oggi da esponenti dell’opposizione, in una protesta legata alla delibera sull’area di sosta che da giorni alimenta tensioni sul litorale. La contestazione si è consumata durante la seduta convocata a Ostia e ha segnato un salto di livello nello scontro politico, con richiami a sicurezza, decoro e ricadute sul fronte mare. L’occupazione e la protesta in Consiglio. Secondo le ricostruzioni pubblicate in giornata, l’occupazione è stata rivendicata dai consiglieri di centrodestra come forma di pressione per bloccare il provvedimento, contestando l’ipotesi di un’“area sociale” collegata al trasferimento di camper e roulotte e temendo effetti permanenti sul lungomare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

