Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2026, durante la partita di Eurolega tra Valencia e Panathinaikos si sono verificati episodi di tensione che hanno coinvolto provocazioni, inseguimenti e interventi delle forze dell’ordine. La situazione si è intensificata a partire dalla prima gara e ha portato a momenti di caos nel corso dell’incontro. Sono stati riferiti scontri tra tifosi e interventi di polizia nelle aree vicino al campo.

Valencia (Spagna), 1° maggio 2026 - La miccia era già accesa da gara 1, e non poteva essere altrimenti. Il successo del Panathinaikos per 67-68 alla Roig Arena, deciso dal tiro libero di Kendrick Nunn, aveva lasciato strascichi pesanti. A incendiare ulteriormente il clima ci aveva pensato Josep Puerto, guardia di Valencia, che nel post partita aveva dichiarato: "Sappiamo che si giocheranno le Final Four a OAKA, casa del Panathinaikos, quindi sappiamo già cosa vorranno fare gli arbitri ". Parole forti, che hanno contribuito a trasformare gara 2 in un terreno ad altissima tensione ancora prima della palla a due. Il terzo quarto: primo contatto con il caos.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valencia-Panathinaikos, notte di caos in Eurolega. Provocazioni, inseguimenti e polizia: cosa è successo

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