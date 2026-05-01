Val di Non | la miniera di San Romedio diventa un polo digitale
Una vecchia miniera situata nella valle di Non sta per essere riconvertita in un centro dati. L'azienda Intacture prevede di utilizzare gli spazi sotterranei per installare un data center, sfruttando la temperatura stabile di circa 12 gradi come vantaggio energetico. La trasformazione mira a creare una struttura moderna all’interno di un sito storico, mantenendo le caratteristiche originali dell’area. Non sono ancora stati divulgati dettagli sul cronoprogramma dei lavori.
? Cosa sapere Intacture trasforma la miniera di San Romedio in Val di Non in un data center.. La temperatura costante di 12 gradi garantisce l'efficienza termica per la gestione dei dati.. Novanta milioni di metri cubi di dolomia ospiteranno il nuovo data center Intacture nella Val di Non, trasformando una miniera attiva in un polo tecnologico strategico. Il progetto punta a sfruttare le gallerie della miniera di San Romedio, dove oggi si estraggono rocce pregiate destinate al settore dell’edilizia di alta qualità. Dalle celle per l’agroalimentare alla gestione dei dati. La struttura si inserirà in ambienti sotterranei già utilizzati per scopi logistici e conservativi a cento metri di profondità.🔗 Leggi su Ameve.eu
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