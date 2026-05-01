Vaiano nuovo corso in maggioranza | Simona Salvi guida il gruppo

A Vaiano, il gruppo di maggioranza ha un nuovo leader: Simona Salvi, che ha preso il posto di Gabriele Di Vita il 29 aprile. La nomina si è verificata in un momento in cui sono in corso gli espropri di tre capannoni industriali nella zona. La sostituzione avviene contestualmente a questa decisione amministrativa, segnando un cambiamento nella guida del gruppo politico locale.

? Cosa sapere Simona Salvi succede a Gabriele Di Vita come capogruppo a Vaiano il 29 aprile.. Il cambio di leadership avviene in concomitanza con gli espropri di tre capannoni industriali.. Il Consiglio comunale di Vaiano, riunito nella serata del 29 aprile, ha sancito il passaggio di consegne nel gruppo consiliare Cambiare insieme per Vaiano con l’assegnazione dell’incarico di capogruppo alla consigliera Simona Salvi al posto di Gabriele Di Vita. La decisione, che arriva a quasi due anni dal voto che portò l’amministrazione attuale in carica, segna una nuova fase per la maggioranza locale. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal gruppo, la scelta di affidare la guida politica a Simona Salvi nasce da un processo di riflessione interna volto a mantenere i principi e la metodologia che hanno guidato il progetto fin dalle origini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaiano, nuovo corso in maggioranza: Simona Salvi guida il gruppo Notizie correlate Vaiano: pedone investita, codice giallo e inchiesta in corsoNel tardo pomeriggio di martedì 17 marzo 2026, a Vaiano si è verificato un incidente stradale in via Borgonuovo che ha coinvolto una donna di 46 anni. Carlo Freni guida Confindustria: il nuovo corso portualeLa leadership industriale nella provincia di Massa-Carrara ha un passaggio di consegne significativo con l’elezione di Carlo Freni alla guida della...