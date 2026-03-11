Carlo Freni guida Confindustria | il nuovo corso portuale

Carlo Freni è stato eletto a guidare la delegazione di Confindustria nella provincia di Massa-Carrara, segnando un cambio di leadership nel settore industriale locale. La sua nomina rappresenta un momento importante per le imprese della zona, che si preparano a affrontare nuove sfide e opportunità nel settore portuale e industriale. La sua presenza alla guida indica un nuovo orientamento per le attività economiche della regione.

La leadership industriale nella provincia di Massa-Carrara ha un passaggio di consegne significativo con l’elezione di Carlo Freni alla guida della delegazione locale di Confindustria. Il deputato Andrea Barabotti ha espresso il proprio sostegno all’imprenditore, che attualmente ricopre anche la carica di Executive Director del terminal FHP al porto di Carrara. L’intervento politico arriva in un momento delicato per il tessuto manifatturiero apuano, dove la continuità amministrativa è fondamentale per lo sviluppo economico della zona. Il parlamentare della Lega non si è limitato a celebrare la nuova nomina, ma ha dedicato parole di riconoscenza a Matteo Venturi, uscente dalla presidenza dopo anni di gestione attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

