Un ricercatore ha annunciato che collabora con un altro scienziato per sequenziare il DNA del meningococco, con l’obiettivo di sviluppare un vaccino contro la meningite. La collaborazione riguarda l’uso di tecnologie di sequenziamento del DNA, con l’intento di migliorare le possibilità di prevenzione della malattia. La notizia riguarda un progetto di ricerca in fase avanzata, senza ulteriori dettagli sui tempi di sviluppo.

? Cosa sapere Rappuoli collabora con Venter per sequenziare il DNA del meningococco e creare il vaccino.. La mappatura genetica accelera lo sviluppo di strumenti preventivi per la salute pubblica.. Il biologo Rappuoli ha svelato come l’incontro con Venter sia stato determinante per la creazione del vaccino contro la meningite, un traguardo scientifico nato dalla necessità di sequenziare il DNA del meningococco. La genesi di questa scoperta medica affonda le radici in una richiesta precisa formulata dallo scienziato che oggi guida il Biotecnopolo di Siena. L’obiettivo era ottenere la sequenza genetica necessaria per contrastare il batterio responsabile della patologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaccino meningite: Rappuoli rivela il ruolo di Venter sul DNA

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