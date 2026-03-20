Recentemente, un focolaio di meningite meningococcica B ha colpito studenti universitari nel Regno Unito, provocando alcuni decessi. La malattia, che può risultare mortale o causare gravi invalidità, interessa soprattutto bambini e adolescenti. Il vaccino si dimostra efficace, ma ancora non è stato stabilito il momento migliore per la sua somministrazione.

Il focolaio di meningite meningococcica B che di recente ha coinvolto studenti universitari nel Regno Unito, causando anche decessi, ha riportato l’attenzione su una malattia infettiva che può rivelarsi fatale o gravemente invalidante. La meningite meningococcica è un’ infezione batterica invasiva che può manifestarsi e progredire molto rapidamente, anche nell’arco di poche ore, rendendo la prevenzione attraverso la vaccinazione l’arma più efficace a disposizione. La Società Italiana di Pediatria ha ribadito con fermezza l’importanza della vaccinazione. Come sottolineato dal Presidente Rino Agostiniani, i casi britannici confermano che il vaccino rappresenta la più importante arma contro una malattia che può avere esiti drammatici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vaccino meningite: bambini e adolescenti i più vulnerabili, ma il vaccino è efficace. Ecco quando iniziare

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