vaccini e autismo la giravolta del cdc e gli effetti sulle persone

Recentemente, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti hanno modificato la loro comunicazione riguardo alla relazione tra vaccini e autismo. Nonostante la comunità scientifica abbia stabilito che non esiste un collegamento tra i due, questa svolta ha influenzato la fiducia delle persone nei vaccini e le decisioni di vaccinarsi. La questione ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico e tra gli esperti sanitari.

La scienza non ha dubbi: i vaccini non sono associati all’autismo. Tuttavia il cambiamento nella comunicazione dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi nell’era Trump sta avendo degli effetti sulla fiducia nei vaccini e sulle scelte delle persone. A sostenerlo è un interessante studio pubblicato su ‘Science’. Facciamo un passo indietri. Già da qualche mese, con una serie di interventi, i Cdc sono passati dall’enfatizzare la sicurezza a a evidenziare l’incertezza dei vaccini, il che potrebbe implicare che un legame con l’autismo non sia stato completamente escluso. In questo studio il team di Robert Böhm dell’University of Innsbruck, insieme ai colleghi dell’University of Vienna, ha condotto un esperimento online utilizzando un campione di 2.🔗 Leggi su Lapresse.it

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«No, non esiste alcun legame tra vaccini e autismo»: la conferma dell’Oms dopo due nuove revisioni

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