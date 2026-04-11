L’amministrazione statunitense sotto la guida di Trump ha emesso un ordine che ha portato alla sospensione della diffusione di un rapporto scientifico riguardante l’efficacia dei vaccini contro il Covid. La decisione ha coinvolto i dati raccolti dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), interrompendo la pubblicazione di informazioni aggiornate. La misura ha suscitato reazioni da parte di alcuni esperti e figure del settore sanitario.

L’amministrazione statunitense guidata da Trump ha ordinato il blocco della pubblicazione di un importante rapporto scientifico relativo all’efficacia delle vaccinazioni contro il Covid, sospendendo i dati raccolti dai CDC. La decisione colpisce un documento che avrebbe dovuto vedere la luce il 19 marzo scorso sulla testata specialistica del Morbidity and Mortality Weekly Report, portando alla luce evidenze cruciali sulla protezione offerta dai vaccini durante l’ultima stagione invernale. I numeri dell’efficacia sanitaria tra settembre e dicembre 2025. Le statistiche trattenute dai centri per il controllo delle malattie mostrano un impatto estremamente concreto sulla gestione della salute pubblica negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump censura i dati sui vaccini: Bassetti attacca il blocco CDC

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