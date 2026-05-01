Il Pentagono ha annunciato che circa il 45% dei missili a guida di precisione sono stati utilizzati nel conflitto con l’Iran. Le scorte di missili e intercettori sono state dimezzate rispetto ai livelli precedenti. Questa riduzione riguarda le riserve di armi disponibili per eventuali operazioni future. Non sono stati forniti dettagli su come siano state impiegate le risorse o sui piani di riapprovvigionamento.

? Cosa sapere Il Pentagono registra il consumo del 45% dei missili a guida di precisione contro l'Iran.. Lo storno verso il CentCom riduce la capacità di deterrenza in Europa e Asia.. Il Pentagono ha registrato un consumo del 45% dell’intero arsenale di missili a guida di precisione statunitense a causa del conflitto con l’Iran, con le riserve di intercettori Patriot e Thaad ridotte al 50% secondo i dati del Csis e del Rusi. Le analisi condotte dai centri studi Royal United Services Institute e Center for Strategic and International Studies evidenziano una drastica erosione delle capacità belliche degli Stati Uniti. Il bilancio tecnico indica che il 30% dei missili Tomahawk è andato perduto, mentre i sistemi Aegis hanno una riduzione del 20% degli intercettori Sm-3 e Sm-6.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: scorte di missili e intercettori dimezzate per il conflitto con l’Iran

Ancora raid e missili su Teheran. Iran:Vendetta per Khamenei

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