Usa condannano la Flotilla e minacciano chi la sosterrà

Le autorità statunitensi condannano la Flotilla e avvertono che chi la sostiene potrebbe affrontare conseguenze legali. Washington si aspetta che i paesi alleati adottino misure ferme contro questa iniziativa. La condanna è stata espressa in modo chiaro, e si richiede un intervento immediato. Nessuna dichiarazione ufficiale menziona azioni specifiche o dettagli sui provvedimenti previsti.