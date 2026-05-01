Usa condannano la Flotilla e minacciano chi la sosterrà
Le autorità statunitensi condannano la Flotilla e avvertono che chi la sostiene potrebbe affrontare conseguenze legali. Washington si aspetta che i paesi alleati adottino misure ferme contro questa iniziativa. La condanna è stata espressa in modo chiaro, e si richiede un intervento immediato. Nessuna dichiarazione ufficiale menziona azioni specifiche o dettagli sui provvedimenti previsti.
Washington si aspetta che ''tutti i nostri alleati intraprendano azioni decise contro questa insensata trovata politica''.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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