Gli Houthi in guerra minacciano la chiusura di Bab al-Mandab L’Iran | colpita nave Usa – La diretta

Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto di Bab al-Mandab, un passaggio strategico per il traffico marittimo. Nel frattempo, un'unità navale statunitense è stata colpita da un attacco, secondo quanto affermato dall'Iran. È il 29° giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, dopo l'attacco di Teheran alla base aerea americana di Prince Sultan in Arabia Saudita, che ha causato 12 feriti tra i militari americani.

Nel 29esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha attaccato la base aerea Usa Prince Sultan in Arabia Saudit a causando 12 feriti tra i militari americani. Israele ha preso di mira la centrale nucleare di Busheir, mentre un missile ha colpito il centro di Israele causando altri feriti. Intanto Donald Trump è tornato a minacciare di ritirare gli Stati Uniti dalla Nato, colpevole di non essere intervenuta nel conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che vuole chiamar e lo Stretto di Hormuz “lo stretto di Trump” o “d’America” dopo l’intervento. E il Pentagono porta a 17 mila il numero degli effettivi in Medio Oriente, in previsione dell’invasione di terra. 🔗 Leggi su Open.online

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