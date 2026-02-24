Medici cubani in Calabria gli Usa minacciano sanzioni per chi li fa arrivare Occhiuto cede e rinuncia a chiederne altri

Gli Stati Uniti minacciano sanzioni per chi permette l’arrivo di medici cubani in Calabria, causa di una disputa diplomatica. Il governatore locale ha deciso di rinunciare a richiedere ulteriori professionisti stranieri, temendo ripercussioni economiche. La questione ha acceso il dibattito sulla gestione delle risorse sanitarie e sulle pressioni internazionali. La decisione ha portato a un punto di svolta nel rapporto tra le autorità locali e le politiche estere.

La salute dei calabresi è importante. Ma fino a quando non vengono toccati gli interessi di Trump e degli Stati Uniti. È stato un attimo per il governatore della Calabria Roberto Occhiuto passare dall' "abbiamo già concordato con le autorità cubane" ad "abbiamo deciso di verificare una strada alternativa per il reclutamento degli ulteriori medici". Nel mezzo gli incontri con gli emissari del governo statunitense, ma soprattutto la disastrata sanità calabrese che, senza i camici bianchi provenienti dall'isola comunista, rischia il default. Gli effetti dell'embargo degli Stati Uniti contro Cuba, infatti, toccano anche la Calabria che corregge il tiro, rischiando di mettere in discussione una delle poche iniziative che, sebbene non abbia rappresentato la soluzione per uscire dal piano di rientro e dal commissariamento, ha sicuramente dato negli ultimi anni una boccata di ossigeno ai medici calabresi.