Attacco cyber a sanità Usa Tar del Lazio blocca l’estradizione dell’hacker kazako arrestato in Italia

Il Tar del Lazio ha deciso di bloccare l’estradizione di Roman Khlynovskiy, accusato di aver partecipato a un attacco cyber contro le strutture sanitarie americane. La causa è legata a un procedimento giudiziario avviato in Italia, dove l’imprenditore kazako è stato arrestato lo scorso anno. La decisione arriva dopo un ricorso presentato dai legali, che contestano la validità del mandato internazionale. La vicenda resta in attesa di ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto di estradizione verso gli Usa, firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, per l'imprenditore kazako Roman Khlynovskiy, arrestato in Italia la scorsa estate sulla base di un mandato di cattura internazionale. Considerato dall'Fbi un pericoloso hacker, l'uomo, 42enne, è accusato di aver sottratto, tramite ripetuti attacchi informatici ad ospedali del Nord America, dati sensibili e immagini di pazienti, tra cui funzionari governativi, volti dello spettacolo e altri personaggi pubblici, per poi chiedere riscatti milionari. La moglie di Khlynovskiy, detenuto nel carcere di Ferrara, di recente si era rivolta al Guardasigilli chiedendo di non estradarlo e di valutare le sue competenze professionali per impiegarle nell'ambito della cybersicurezza nazionale.