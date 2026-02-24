Hacker che ha sottratto dati della sanità Usa ora vuole lavorare per l' Italia Sospesa estradizione

Roman Khlynovskiy, hacker coinvolto in un furto di dati sanitari negli Stati Uniti, cerca ora di ottenere un lavoro in Italia. Le autorità italiane hanno sospeso l'estradizione richiesta dagli Usa, bloccando il trasferimento dell’imprenditore kazako. Il Tar del Lazio ha deciso di fermare temporaneamente il procedimento, dopo aver valutato alcuni aspetti legali. La decisione apre un nuovo capitolo sulla sua posizione legale nel nostro Paese.

Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto di estradizione verso gli Usa, firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, per l'imprenditore kazako Roman Khlynovskiy, arrestato in Italia la scorsa estate sulla base di un mandato di cattura internazionale. Considerato dall'Fbi un pericoloso hacker, l'uomo, 42enne, è accusato di aver sottratto, tramite ripetuti attacchi informatici ad ospedali del Nord America, dati sensibili e immagini di pazienti, tra cui funzionari governativi, volti dello spettacolo e altri personaggi pubblici, per poi chiedere riscatti milionari. La moglie di Khlynovskiy, detenuta nel carcere di Ferrara, di recente si era rivolta al Guardasigilli chiedendo di non estradarlo e di valutare le sue competenze professionali per impiegarle nell'ambito della cybersicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Attacco cyber a sanità Usa, Tar del Lazio blocca l’estradizione dell’hacker kazako arrestato in ItaliaIl Tar del Lazio ha deciso di bloccare l’estradizione di Roman Khlynovskiy, accusato di aver partecipato a un attacco cyber contro le strutture sanitarie americane.

Attacco cyber a sanità Usa, la moglie dell'hacker kazako arrestato in Italia: "Non estradatelo"La moglie dell’hacker kazako arrestato in Italia si oppone all’estradizione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Cosa ci dice il furto dei dati di 5.000 agenti della Digos da parte degli hacker cinesi: la strategia di Pechino; Vittima di truffa bancaria riottiene gli oltre 15mila euro sottratti dai cybercriminali; IoTeX colpita da un exploit della chiave privata, l’attaccante sottrae oltre 8 milioni di dollari; Il gestore di fondi georgiano torna libero dopo aver sottratto 40 milioni di dollari in Bitcoin all’ex primo ministro.

Hacker restituisce $21M in Bitcoin sottratti alle autorità sudcoreaneLe autorità sudcoreane hanno misteriosamente recuperato 320 BTC persi durante un'indagine nel 2025, a seguito del rinnovato scrutinio sulle pratiche di gestione dei wallet da parte delle autorità ... it.cointelegraph.com

Samira Lui riappare su Instagram dopo mesi: cosa è successo davvero al suo profiloSamira Lui è tornata su Instagram dopo mesi di assenza causati da un attacco ... msn.com

Scienze - Tra il 2024 e il 2025 hacker attribuiti alla Cina avrebbero sottratto dal Viminale i dati di 5mila agenti della Digos, compresi incarichi e sedi operative, proprio mentre Roma e Pechino trattavano sulla cooperazione contro il crimine organizzato https://fa - facebook.com facebook