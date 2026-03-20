Roma crolla un casolare nel Parco degli Acquedotti | le immagini dal luogo dell' incidente

Da lapresse.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina un casolare nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle a Roma, è crollato improvvisamente. Nell’incidente sono morte due persone, un uomo e una donna, coinvolti nella struttura ormai abbandonata. La costruzione, che era occasionalmente usata come riparo da persone senza fissa dimora, si è sgretolata sotto il peso di materiali sconosciuti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Un casolare è crollato venerdì mattina nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, a Roma. Un uomo e una donna sono morti nell’incidente che ha coinvolto la struttura abbandonata, utilizzata a volte come riparo da persone senza fissa dimora. A crollare è stato il solaio e proseguono le ricerche per verificare la presenza di altre persone eventualmente coinvolte. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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