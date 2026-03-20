Roma crolla un casolare nel Parco degli Acquedotti | le immagini dal luogo dell' incidente

Venerdì mattina un casolare nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle a Roma, è crollato improvvisamente. Nell’incidente sono morte due persone, un uomo e una donna, coinvolti nella struttura ormai abbandonata. La costruzione, che era occasionalmente usata come riparo da persone senza fissa dimora, si è sgretolata sotto il peso di materiali sconosciuti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Un casolare è crollato venerdì mattina nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, a Roma. Un uomo e una donna sono morti nell’incidente che ha coinvolto la struttura abbandonata, utilizzata a volte come riparo da persone senza fissa dimora. A crollare è stato il solaio e proseguono le ricerche per verificare la presenza di altre persone eventualmente coinvolte. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, crolla un casolare nel Parco degli Acquedotti: le immagini dal luogo dell'incidente Articoli correlati Roma, crolla casolare nel Parco degli Acquedotti: 2 mortiUn casolare è crollato questa mattina all’interno del Parco degli Acquedotti, nella zona delle Capannelle a Roma, facendo scattare un’immediata... Crolla un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma: morte almeno due persone senza fissa dimoraOggi, venerdì 20 marzo, sono morte due persone a causa del crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, a Roma. Approfondimenti e contenuti su Roma crolla un casolare nel Parco degli... Temi più discussi: Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti; Manduria, crolla casolare in campagna: muore il proprietario; Crolla casolare in campagna nel Tarantino, muore un uomo di 76 anni; Crolla un rudere nelle campagne, morto un 76enne. Crolla un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma: morte almeno due persone senza fissa dimoraVenerdì 20 marzo sono morte due senza fissa dimora a causa del crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti, a Roma. La struttura era abbandonata da tempo ... ilfattoquotidiano.it Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donnaIeri sera si è sentito un boato, questa mattina il cedimento strutturale della ex casa cantoniera. Si lavora per esclidere la presenza di altre vittime sotto le macerie ... quotidiano.net Venerdì 20 marzo sono morte due senza fissa dimora a causa del crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti, a Roma. La struttura era abbandonata da tempo - facebook.com facebook #Roma #viabilità terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in via di Val Cannuta, ripristinati i percorsi abituali delle linee di bus 546 e 889. x.com