Mercoledì 25 marzo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una donna di 58 anni è stata ferita con un coltello da uno studente fuori da un istituto scolastico. Le immagini della scena mostrano il momento dell’aggressione, avvenuta nel corso della mattinata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso.

Una donna di 58 anni è stata ferita con un coltello nella mattinata di mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 8 nei pressi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un’insegnante di francese e l’aggressione sarebbe stata compiuta da uno studente della scuola media, per ragioni ancora in fase di accertamento. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo studente, un 13enne, è stato fermato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bergamo: studente accoltella professoressa fuori da scuola, le immagini dal luogo dell'aggressione

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