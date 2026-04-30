Urbanistica Milano sequestrato il cantiere di un hotel in zona Duomo costruito su sito archeologico

La Guardia di Finanza ha sequestrato un cantiere nel centro di Milano, in via Zecca Vecchia, nell'ambito dell'inchiesta 'Urbanistica Milano'. Sul sito, che si trova in una zona molto centrale vicino al Duomo, si stava costruendo un hotel con 199 stanze. L'intervento è stato deciso dalla Procura dopo aver riscontrato che i lavori erano stati avviati su un'area riconosciuta come sito archeologico.

Nell'ambito dell'inchiesta 'Urbanistica Milano', la Guardia di Finanza su decisione della Procura, ha sequestrato l'area di un cantiere in via Zecca Vecchia, in pieno centro città, in cui si stava costruendo un hotel con 199 stanze.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro... Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di via PapinianoIl Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il “sequestro preventivo” del cantiere di viale Papiniano 48 per la torre di 8 piani in zona San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in pieno centro; Abbattista un anti-Aia di ferro sentito dal pm di Milano Chi è e perché conta per l' inchiesta. Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro storico di ... lapresse.it Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in pieno centroIl Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato, su ordinanza del gip Mattia Fiorentini in un'inchiesta della pm Marina Petruzzella - uno dei tanti filoni sull'urbanistic ... ansa.it JANAS: la colonna luminosa degli studenti DADU al Fuori Salone di Milano Gli studenti del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell'Università di Sassari sono protagonisti del Fuori Salone di Milano con JANAS, un'installazione luminosa in onice - facebook.com facebook