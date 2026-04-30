Urbanistica Milano sequestrato il cantiere di un hotel in zona Duomo costruito su sito archeologico

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha sequestrato un cantiere nel centro di Milano, in via Zecca Vecchia, nell'ambito dell'inchiesta 'Urbanistica Milano'. Sul sito, che si trova in una zona molto centrale vicino al Duomo, si stava costruendo un hotel con 199 stanze. L'intervento è stato deciso dalla Procura dopo aver riscontrato che i lavori erano stati avviati su un'area riconosciuta come sito archeologico.

Nell'ambito dell'inchiesta 'Urbanistica Milano', la Guardia di Finanza su decisione della Procura, ha sequestrato l'area di un cantiere in via Zecca Vecchia, in pieno centro città, in cui si stava costruendo un hotel con 199 stanze.🔗 Leggi su Fanpage.it

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