Femminicidio a Messina donna uccisa a coltellate in casa dall'ex | l'uomo era stato rifiutato

A Messina, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. L’autore dell’omicidio, un uomo di 67 anni, ex compagno della vittima, è stato fermato dopo aver confessato durante l’interrogatorio della polizia. L’episodio si è verificato ieri e l’uomo era stato rifiutato dalla donna in passato.

Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate ieri nella sua casa di Messina: fermato l'ex compagno, di 67 anni, che ha confessato alla polizia durante l'interrogatorio. Era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Nuovo femminicidio a Messina, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato l’ex compagno, ha confessatoDaniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate ieri nella sua casa di Messina: fermato l'ex compagno, di 67 anni, che ha confessato alla... Leggi anche: Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco Triplice omicidio nei boschi di Messina: svolta nelle indagini #cronaca #news #perte Altri aggiornamenti su Femminicidio a Messina donna uccisa a... Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Femminicidio a Messina, donna uccisa con decine di coltellate. Fermato l'ex compagno: aveva il braccialetto elettronico; Femminicidio a Messina, una donna di 50 anni uccisa nella sua casa di via Lombardia. Un uomo portato in Quest; Messina, donna uccisa a coltellate nella sua casa: l'ex compagno avrebbe confessato. Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate. Arrestato l'ex compagnoUna donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella serata del 10 marzo nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato ... tg24.sky.it Femminicidio a Messina, una donna di 50 anni uccisa nella sua casa di via Lombardia. Arrestato l'ex compagnoFemminicidio ieri sera a Messina. Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stato ritrovato intorno alle 20 nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo ... messina.gazzettadelsud.it Fa discutere l'esito della perizia disposta dal gip di #Firenze sul delitto di Eleonora Guidi, secondo cui l'assassino non è in grado di essere processato. La famiglia della vittima: "Quindi per salvarsi da un #femminicidio basta fare una sceneggiata". x.com Tentato femminicidio nel ragusano - facebook.com facebook