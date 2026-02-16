Come sta Lajunen dopo la tremenda caduta alle Olimpiadi Invernali | è stato dimesso dall'ospedale

Lajunen ha lasciato l'ospedale dopo una brutta caduta alle Olimpiadi Invernali, causata da una scivolata durante la gara di hockey sul ghiaccio. L'atleta finlandese ha subito alcune contusioni, ma per fortuna il trauma alla testa non ha provocato danni seri. È stato dimesso dopo aver ricevuto le prime cure e si riprende a casa, con un lieve dolore al collo.

Il colpo alla testa per fortuna non ha avuto conseguenze molto gravi su Lajunen che è stato dimesso dall'ospedale dopo la cadura: ha diverse contusioni ma sta bene.🔗 Leggi su Fanpage.it

Elias Lajunen si trova in ospedale dopo aver subito una caduta brutale durante le qualificazioni del Big Air a Livigno, evento che si svolge nel tentativo di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Durante le qualifiche di Big Air alle Olimpiadi, Lajunen ha avuto una brutta caduta, sbattendo la testa sulla neve e lasciando il ghiaccio in barella.

