Come sta Lajunen dopo la tremenda caduta alle Olimpiadi Invernali | è stato dimesso dall'ospedale
Lajunen ha lasciato l'ospedale dopo una brutta caduta alle Olimpiadi Invernali, causata da una scivolata durante la gara di hockey sul ghiaccio. L'atleta finlandese ha subito alcune contusioni, ma per fortuna il trauma alla testa non ha provocato danni seri. È stato dimesso dopo aver ricevuto le prime cure e si riprende a casa, con un lieve dolore al collo.
Come sta Elias Lajunen: le condizioni dopo la tremenda caduta nel Big Air
Elias Lajunen si trova in ospedale dopo aver subito una caduta brutale durante le qualificazioni del Big Air a Livigno, evento che si svolge nel tentativo di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
