Uno Maggio Taranto 2026 | da Brunori ai Subsonica tutti i nomi dei cantanti in scaletta e i conduttori
Il concerto Uno Maggio Taranto 2026 si svolgerà con la partecipazione di artisti come Brunori e i Subsonica, insieme a figure civiche come Francesca Albanese e Tomaso Montanari. L’evento, intitolato Libero e Pensante, si concentrerà su temi di musica, diritti e attivismo. La manifestazione coinvolgerà anche conduttori e rappresentanti del panorama musicale e civile italiano, con l’obiettivo di promuovere un momento dedicato alla riflessione e alla cultura.
Concerto Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2026: musica, diritti e attivismo con alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale e civile italiano: Brunori, Subsonica, Francesca Albanese e Tomaso Montanari. L'evento si terrà al Parco delle Mura Greche.🔗 Leggi su Fanpage.it
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