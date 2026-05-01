Uno Maggio Taranto 2026 | da Brunori ai Subsonica tutti i nomi dei cantanti in scaletta e i conduttori

Il concerto Uno Maggio Taranto 2026 si svolgerà con la partecipazione di artisti come Brunori e i Subsonica, insieme a figure civiche come Francesca Albanese e Tomaso Montanari. L’evento, intitolato Libero e Pensante, si concentrerà su temi di musica, diritti e attivismo. La manifestazione coinvolgerà anche conduttori e rappresentanti del panorama musicale e civile italiano, con l’obiettivo di promuovere un momento dedicato alla riflessione e alla cultura.