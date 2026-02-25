La scaletta definitiva della seconda serata di Sanremo 2026 prevede l'esibizione di 15 dei 30 cantanti Big in gara. L'orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai 1, è previsto per le 20.40. La fine per l'1.15. I conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo sono Carlo Conti e Laura Pausini con Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. Fra gli ospiti, la pattinatrice Francesca Lollobrigida e la biatleta Lisa Vittozzi, entrambe medagliate alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco la scaletta definitiva della seconda serata di Sanremo 2026, con tutti gli orari: 20.40 - Apertura e ingresso di Carlo Conti e Laura Pausini 20.43 - Ingresso di Gianluca Gazzoli con i 4 semifinalisti delle Nuove proposte: Blind, ElMa e Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello 20. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La scaletta della seconda serata: conduttori, ospiti e i 15 cantanti in gara. Tutti gli orari

Leggi anche:

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e co-conduttori

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Temi più discussi: Scaletta seconda serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine alfabetico; La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 e le canzoni in gara; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo. Ecco i 15 artisti che cantano stasera; La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 con l’ordine di uscita dei cantanti in gara.

Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della seconda serata del FestivalEcco la scaletta completa in pdf della seconda serata di Sanremo 2026. Si parte alle 20.40 con la classica sigla. La fine del programma è prevista attorno a l'una e un quarto. ilmattino.it

Sanremo, la scaletta completa della seconda serata: l’ordine di uscita dei cantanti e gli orariSi inizia alle 20.40 e si finisce all’1.15 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Premio al ... editorialedomani.it

Sanremo 2026, tutti i dettagli sulla scaletta: cantanti, orari e la top 5 serale È ufficiale la scaletta di Sanremo 2026, un appuntamento attesissimo per gli amanti della musica italiana. Gli organizzatori hanno reso noti l’ordine di uscita dei cantanti, che promette - facebook.com facebook

#Sanremo2026, la #scaletta della seconda serata Ecco tutti gli orari e le esibizioni in programma. Chiusura prevista alle 1.15 x.com