L’Italia si prepara a disputare la staffetta 4×400 maschile a Catania, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione per le World Relays di Gaborone in Botswana, che si terranno il primo weekend di maggio. La gara è programmata per venerdì 3 aprile alle 15.50 e vedrà in campo gli atleti guidati da un atleta di riferimento. La competizione apre la stagione all’aperto della squadra italiana.

L’Italia aprirà subito la stagione all’aperto con la 4×400 maschile, che venerdì 3 aprile (ore 15.50) correr à a Catania per andare a caccia della qualificazione alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette in programma a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio. L’obiettivo degli azzurri è quello di inserirsi tra le Nazioni ammesse in base ai tempi, che si andranno ad aggiungere alle finaliste dei Mondiali di Tokyo, per un totale di 24 partecipanti all’evento. Il riferimento attuale è il crono di 3:03.07 siglato dalla Thailandia, mentre la nostra Nazionale è ferma al 3:04.01 timbrato in occasione dell’ultima edizione delle World Relays, disputata lo scorso anno a Guangzhou (Cina). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia insegue le World Relays con la 4×400: Sibilio guida gli azzurri a Catania, che tempo serve?

Articoli correlati

La 4×400 azzurra riparte da Catania: nel mirino c’è il pass per le World RelaysPer la staffetta maschile 4×400 dell’Italia è già tempo di un appuntamento decisivo.

Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 7-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gli azzurri sprecano con le basi piene