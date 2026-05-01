Unipd conferisce la laurea ad honorem all' ingegnere indiano Umesh Mishra
Martedì 5 maggio alle 11 nell’Aula Magna di Palazzo del Bo si svolgerà la cerimonia di consegna della laurea magistrale ad honorem in Electronic Engineering a Umesh Kumar Mishra, ingegnere e professore originario dell’India, attualmente dean del College of Engineering presso l’Università della California Santa Barbara. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti accademici e si terrà in un contesto ufficiale.
Martedì 5 maggio, alle 11, nell’Aula Magna di Palazzo del Bo sarà conferita la laurea magistrale ad honorem in Electronic Engineering all’ingegnere indiano Umesh Kumar Mishra, professor e dean del College of Engineering all’Università della California Santa Barbara.Il riconoscimento arriva per il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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