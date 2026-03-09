Il presidente Mattarella a Firenze | come si svolgerà la consegna della laurea ad honorem

Il presidente della Repubblica sarà a Firenze per partecipare alla cerimonia di consegna di una laurea ad honorem. L’evento si terrà il 9 marzo 2026 e vedrà la presenza di diverse autorità locali e accademiche che prenderanno parte alla celebrazione. La giornata prevede interventi ufficiali e il momento di consegna del riconoscimento, che si svolgerà presso un’istituzione universitaria della città.

Firenze, 9 marzo 2026 – ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ospite dell'Università di Firenze domani, martedì 10 marzo, per il conferimento della laurea magistrale honoris causa in ''Politica, Istituzioni e Mercato'' da parte della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della storica istituzione accademica. Università, la 'Cesare Alfieri' di Firenze festeggia i 150 anni. Laurea ad honorem a Mattarella La cerimonia, alle 11 nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, sarà presieduta dalla rettrice Alessandra Petrucci. Il presidente della Scuola, Andrea Lippi, ha motivato il riconoscimento ''per il modo in cui ha interpretato il ruolo istituzionale'', lodando il ''magistero repubblicano'' del Capo dello Stato in anni complessi per l'Italia.