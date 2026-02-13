Union bella vittoria Passo falso Dragons

Union Basket Prato conquista una vittoria convincente contro i Dragons, che subiscono la prima sconfitta dopo sette successi consecutivi; la partita, giocata domenica al PalaSport, si è decisa grazie a una difesa solida e a un attacco efficace, che hanno permesso ai pratese di allungare la serie positiva e di aumentare il vantaggio sui rivali in classifica.

L’Union Basket Prato allunga la serie positiva ed il vantaggio sui Dragons al termine della quinta giornata di ritorno, che ha visto il settimo successo consecutivo della capolista e la prima battuta d’arresto dei rossoblù dopo una serie di sette vittorie. La squadra di coach Banchelli, nonostante il kappaò casalingo ad opera del Castelfiorentino (64-73), resta però al secondo posto mantenendo invariato il vantaggio di quattro lunghezze sui più immediati inseguitori (San Vincenzo, Agliana e Us Livorno). L’Union Basket espugnando il campo del Don Bosco Livorno (61-50) aumenta invece il proprio margine nei confronti dei Dragons, ora a -4 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel turno infrasettimanale di basket di serie C, la sfida tra Prato e Livorno si conclude con una sconfitta per i Dragons, che cadono al Pala Macchia contro il Don Bosco.

Union e Dragons sorridono

L’Union Basket Prato conquista una vittoria importante sul campo del Montevarchi, con il punteggio di 62-59.

