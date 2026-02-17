Union e Dragons Le più belle in campo

Union Basket e Dragons hanno vinto le ultime partite, confermando la loro posizione di vertice nel campionato di serie C. L’Union ha battuto Agliana, mantenendo il primo posto in classifica, mentre i Dragons hanno superato Fucecchio, rafforzando il loro ruolo di inseguitori. La corsa in testa continua senza sosta, con entrambe le squadre determinate a restare in cima.

La fuga continua. Union Basket e Dragons rispondono presente e rafforzano il dominio pratese in vetta alla serie C, con l’Union capolista e i Dragons immediati inseguitori dopo i successi rispettivamente su Agliana e sul parquet di Fucecchio. Una doppia affermazione che consolida le prime due posizioni e conferma la forza delle due formazioni cittadine in un campionato lungo e ancora ricco di insidie. L’Union, contro un avversario di rango, ha saputo cambiare volto alla propria partita, ribaltando un’inerzia che sembrava sfavorevole. "Ci godiamo la vittoria – commenta coach Tommaso Paoletti – e sono contento che i miei ragazzi abbiano dimostrato di avere il carattere giusto per cambiare l’inerzia di una gara che ci vedeva in grande difficoltà".🔗 Leggi su Lanazione.it

L’incidente di ieri sera a Agliana ha causato un blocco temporaneo della viabilità, rallentando il traffico e creando disagi ai pendolari.

L’Union Basket Prato conquista una vittoria importante sul campo del Montevarchi, con il punteggio di 62-59.

