Amburgo-Union Berlin sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’Union Berlin, che si trova a metà classifica, affronta l’Amburgo sabato 14 febbraio alle 15:30, dopo aver vinto le ultime tre partite casalinghe. La squadra di casa, neopromossa in Bundesliga, punta a portare a casa punti importanti davanti al proprio pubblico. L’incontro si svolge allo Stadio di Amburgo, dove i tifosi si preparano a sostenere la squadra locale in questa sfida di metà campionato.

L’Union Berlin è attualmente in una posizione tranquilla ma non troppo, e cerca punti nella trasferta sul campo del neopromosso Amburgo.  I Rothoesen hanno trovato una vittoria di platino sul campo dell’Heidenheim, la loro prima affermazione stagionale a 6 anni dall’ultima volta. Un successo pesante che tiene a distanza di sicurezza in terzultimo posto affossando una diretta concorrente alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L’Union Berlin si presenta sabato 14 febbraio alle 15:30 ad Amburgo con l’obiettivo di portare a casa punti, in una trasferta che si annuncia difficile contro il neopromosso che cerca di confermare la buona forma in casa.

Union Berlino-Amburgo 0-0: highlightsPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Heuer Fernandes salva l'Amburgo: rigore sventato, Union Berlino stoppato sullo 0-0L’Union Berlino e l’Amburgo si dividono equamente la posta in palio con un pareggio a reti inviolate. Non poche emozioni però, perché Heuer Fernandes ha parato un rigore nei primi minuti all'ex Lilla ... tuttomercatoweb.com